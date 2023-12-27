Can Ataklı'ya yurt dışı çıkış yasağı Sosyal medya hesabından şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle ifadesi alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen gazeteci Can Ataklı, yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili söylemleri nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı.

DHA'nın haberine göre Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade verdi.

Yaklaşık bir saat süren ifadenin ardından Ataklı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği Ataklı hakkında, yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.