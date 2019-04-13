Hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu'ya veda ediyoruz... 'Sinyor' lakaplı Can Bartu için Ülker Stadyumu'nda tören düzenleniyor.

13:10'da Can Bartu, Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek

19:00'da ise Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde Can Bartu için dua okutulacak.