HABERTURK.COM

Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo, annesinin adını taşıyan 'Güneş' isimli yeni şarkısı ve klibini geçtiğimiz gün yayınladı. Klip, girdiği gün YouTube Trend Videolar listesinde yerini aldı. Can Bonomo'ya 'Güneş' şarkısının klibinde eşi Öykü Karayel, müzisyen dostları ve yakın arkadaşları eşlik etti. Klibin yönetmenliğini ise Bonomo’nun yakın ekip arkadaşlarından olan Ali Rıza Şahenk yaptı.

Can Bonomo, 'Güneş' ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Benim için çok özel ve çok değerli bu şarkıyı sevgili annem 'Güneş'e ithaf ediyorum. Bu karanlık yılın bitmeyen mücadelesi içerisinde kendinize ayıracak üç dakikanız varsa, en yakın dostlarımla beraber kaydettiğimiz videoyu mutlaka izleyin. Umarım bize iyi geldiği kadar sizlere de iyi gelir.

Sözü ve müziği Can Bonomo'ya at olan şarkının düzenlemesi Can Saban imzası taşıyor. Kayıt, mix ve mastering'i, Ali Rıza Şahenk tarafından yapılan şarkının kapak görseli Bonomo'nun kuzeni Joel Özkesen'e ait. Can Bonomo'nun yeni şarkısı 'Güneş' ve klibi, tüm dijital platformlarda yerini aldı.