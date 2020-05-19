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Öykü Karayel ile 2018 yılında evlenen Can Bonomo, 33 yaşına bastı. Karayel, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bonomo ile karesini yayınlayan Karayel, "Seni seviyorum, öptüm. Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"ANNE OLMANIN DOĞAL BİR SAATİ VAR"

Öykü Karayel, "Ne zaman anne olacaksınız?" sorusuna geçtiğimiz aylarda şu şekilde bir cevap vermişti:

Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri de olmadım. Can’la karşılaşınca her şey çok doğru gelmeye başladı. Zamanlama da mükemmeldi.

"HİÇ SIKILMAYACAĞIM BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞIM GİBİ..."

Karayel, Can Bonomo ile ilişkisini şu şekilde açıklamıştı:

Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi...