Can Bonomo'dan 'Sustum' - Magazin haberleri

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Can Bonomo, yeni şarkısı 'Sustum'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Can Bonomo'ya, düzenlemesi Can Saban'a ait. Şarkının kapak tasarımını Artificial Fantastique yaptı.

Klibin yönetmenliğini ise Can Bonomo'nun eşi oyuncu Öykü Karayel üstlendi.

'Sustum' şarkısının klibinde Esra Ruşan, Beran Soysal ve Uğur Uzunel rol aldı.

"KEYİFLİ DİNLEMELER"

Can Bonomo, yeni şarkısıyla ilgili düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi: 'Sustum', çağımızın melankoli frekansına uyumlanmış, anksiyatik bir adamın kısa hikâyesi gibi oldu. Dünyanın yükünü sırtında taşıdığına kendini ikna etmiş, çıkış yolunu da tanıdığı, bildiği eski mutluluklarda arayan bir anti kahraman. Dönem dönem hepimizin bu kanala girdiğini ya da amiyane tabirle bu tuzaklara düştüğünü düşünüyorum. Dilerim dertleriniz bu şarkı kadar kısa sürsün. Hayat kısa ve pek şahane... Bu şarkının önümüzdeki mart ayında çıkarmayı planladığımız yeni albümün müzikal dokusunu çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Keyifli dinlemeler.