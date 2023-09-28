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        Haberler Magazin Can Bonomo İstanbul’u terk etti! Ünlü şarkıcı ailesiyle bakın nereye yerleşti!

        Can Bonomo İstanbul'u terk etti! Ünlü şarkıcı ailesiyle bakın nereye yerleşti!

        Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Can Bonomo, katıldığı bir programda ailecek İstanbul'dan ayrıldıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Bonomo'lar bakın nereye yerleşmiş...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:38
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        2018 yılında oyuncu Öykü Karayel ile nikah masasına oturan Can Bonomo, katıldığı bir programda eşi ve oğlu Roman ile birlikte İstanbul'dan ayrıldıklarını söyledi. Ünlü çift bakın yaşamak için nereyi tercih etmiş...

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        Türkiye’nin başarılı şarkıcılarından biri olan Can Bonomo, Kuzey Güney dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında evlendi. Çift, bu mutlu evliliklerini Roman adını verdikleri oğullarıyla taçlandırdı.

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        Yaşamlarını magazinden uzak tutmayı tercih eden Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, sosyal medya hesaplarından mutlu aile pozlarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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        Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Can Bonomo, ailesiyle birlikte İstanbul'dan taşındıklarını ve Çeşme'ye yerleştiklerini söyledi.

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        Yazılı 3 şiir kitabı olan Bonomo, Çeşme'de dördüncü kitabını yazdığını ve bunun bir roman olacağını da belirtti.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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