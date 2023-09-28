Can Bonomo İstanbul’u terk etti! Ünlü şarkıcı ailesiyle bakın nereye yerleşti!

Can Bonomo İstanbul’u terk etti! Ünlü şarkıcı ailesiyle bakın nereye yerleşti!

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2018 yılında oyuncu Öykü Karayel ile nikah masasına oturan Can Bonomo, katıldığı bir programda eşi ve oğlu Roman ile birlikte İstanbul'dan ayrıldıklarını söyledi. Ünlü çift bakın yaşamak için nereyi tercih etmiş...