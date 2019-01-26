'Can Dostlar' Türkiye turnesinde

'Güldüy Güldüy Show Çocuk'un 'Bizim Köyün Şarkısı'ndan sonra ikinci kez kamera karşısına geçtikleri 'Can Dostlar', gösteriminin birinci haftasında 468.866 kişiyle en çok izlenen film oldu.

Tuğçe Soysop'un yönettiği filmde başrolleri Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın Çelik, Arda Taşarcan, Alperen Efe Esmer, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu ve Duru Hoşver paylaşıyor.

Ebeveynlerin iş ve teknoloji bağımlılığı nedeniyle çocuklarını ihmal etmelerinin sonuçlarının altını çizen, Vakıfbank Spor Kulübü desteğiyle çekilen 'Can Dostlar', galalar için Türkiye turnesine çıktı. Filmin Adapazarı'ndaki galasında çocuk oyuncular akranlarından büyük ilgi gördü. Çocuk oyuncular, filmin gösterimi sonrasında akranlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.