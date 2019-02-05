Can Feda filmi oyuncuları kimler, Can Feda konusu vatandaşlar taradından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayınca yerine yerli sinema filmi Can Feda izleyici ile buluşacak.
CAN FEDA OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yapğtığı Can Feda filminin oyuncuları şöyle;
KEREM BÜRSİN: Captain Pilot Onur Keskin
BURAK ÖZÇİVİT: Captain Alparslan
MELİKE İPEK YALOVA: Doctor Seher
SÜLEYMAN KARAAHMET
SABAHATTİN YAKUT
ONUR AYÇELİK
ÖZBEK KAPLAN
CAN BAYKAN
CAN FEDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.
CAN FEDA FİLMİ YORUMLARI NASIL?
Başrollerini Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in paylaştığı Can Feda filmini vizyonda iken izleyen sinemaseverler film hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İşte o yorumlardan bazıları...
Çok güzel bir film gerçekten.. Beklediğimin çok üstündeydi.. Kötü yorum yapanların filmi izlediğine inanmıyorum çünkü filim iyi olmuş
Kesinlikle başarılı bir film. Önyargılı gitmeme rağmen beklediğimin çok üstündeydi. Değinilen olay örgüsü hele ki içinde bulunduğumuz zamanda insanı etkiliyor.
Amerikan savaş filmi kahramanlıklarından sıkıldıysanız, gerçek hikayeye dayanan fakat kurgu eklenerek yapılan bu filme ön yargısız, ve çok da amerikan savaş filmlerinde ki sahneleri beklemeyerek giderseniz filmden çok keyif alırsınız.Savaşın ve zalimliğin ortasında kalan küçük masum çocukların dramını dozunda bir şekilde ekrana yansıtıyor.Kerem bursin oturmamış olsa da Burak özçivit işi kurtarıyor. Mesajları da güzel.En çok asker ile mehmetçiğin arasındaki farkı anlatan sahneyi beğendim.Bir kaç çatışma sahnelerinde acemilik olsa da, geleceğe dair bu tür filmlerin devamını ve başarılarını dillerim.
Her şeyiyle muhteşem ötesi bir filmdi.Benim puanım 10/10 oldu.Gerçekten her sahnesi her dakikası özenerek tasarlanmış.Filmi izlerken sanki oradaki benmişim gibi izledim.Gözyaşlarına sonuna kadar boğan bir filmdi.Gerçek bir film anlayışı olan herkesin bu fimi severek izleyeceğini düşünüyorum.Herkesin gitmesini dilerim Özellikle türk olan herkesin!!
Her sahnesini ,her dakikasını hayranlıkla izledim. Ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini anlamadım. Vatanını herkesinde çok beğeneceğini düşünüyorum.
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