Can Gürzap kimdir?

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazanın saat 22.00'da gerçekleştiği söyleniyor. Peki Can Güzap'ın son sağlık durumu nasıl? Can güzap kimdir? hakkında merak edilenler...

CAN GÜRZAP'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

DHA'nın haberine göre, Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncuda kafa ve göğüs tramvası olduğunu ve hayati tehlikesinin olup olmadığının henüz belli olmadığını belirterek, "Arkadaşlar değerlendiriyor. Kafa ve göğüs tranvası olduğu tespit edildi ilk aşamada. Tam olarak tomografileri falan çekilsin, beyin cerrahisi ve göğüs cerrahisi görsün net olarak bilgi verelim. Değerlendirelim şu aşamada, erken konuşursak eksik kalır" dedi. Gürzap'ın tedavisi Adapazarı'ndaki hastanede sürüyor.

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap‘tan alan sanatçı, 1962’de Kadıköy Maarif Koleji’ni bitirdikten sonra, 1963 yılında başladığı 5 yıllık Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü’nü 1968 yılında bitirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bursla Londra’da Central School of Speech and Drama’da hem oyuncu eğitmenliği , ses nefes ve konuşma eğitimi ile çok yoğun bir şekilde reji eğitimi gördü. 1970 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi Bu okulda 3 yıl öğretmenlik yaptı. Tiyatro müdürlüğü görevi 1980 yılına kadar sürdü. 1983 yılında Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986 yılında tekrar ayrıldı. TRT‘de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı.

Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü Konservatuvar 4. sınıf öğrencisiyken Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Cüneyt Gökçer‘in baş rol vermesiyle Sevgi Sanlı’nın “Menekşe Yaprağından İncinen Kız” adlı oyunda ( sonradan evleneceği) Arsen Gürzap’la beraber ve 5. Sınıfta da Güngör Dilmen’nin “Akad’ın Yayı” adlı oyunda başrol oynadı.

1990 yılında; doğru, güzel, etkileyici konuşma eğitimi veren “Dialog” adlı okulun kuruluşunda yer aldı.

Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, Halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulu’nda görev yapmakta, Devlet Tiyatrolarında 40’a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan Can Gürzap, 1968 yılından bugüne kadar pek çok tv oyunu, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır

Ocak 2009 da “çağa uygun, insanı anlatacak güncel oyunların sahneleneceği” “TİYATRO DİALOG” adını verdiği kendi tiyatrosunu kurdu.

Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği ödülüne layık bulunmuştur.

Evlilikleri : 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 2001 de ayrıldılar. Ayşe ve Elif adında iki kızıları var.

1999 yılında Yapı Kredi Yayınlarından konuşma sorunlarını inceleyip irdeleyen “Konuşan İnsan”, 2006 yılında ise Remzi Kitapevi’nden “Söz Söyleme Ve Diksiyon” isimli kitapları çıkarmıştır.



Eserleri

Söz Söyleme Ve Diksiyon

Konuşan İnsan, Yapı Kredi

Filmografisi

Bir Avuç Deniz – 2011

Gelecekten Bir Gün – 2009

Kurtlar Vadisi Pusu -2007

Aşk Beklemez – 2006

Rüyalarda Buluşuruz – 2006

Halk Düşmanı – 2004

Aşkımızda Ölüm Var – 2004

Seni Yaşatacağım – 2002

Aşk ve Gurur – 2002

Beyaz Yalanlar – 2000

Yorgun Ölüm – 1994

Bir Aşk Uğruna – 1994

Yorgun Savaşçı – 1993

Ağrı’ya Dönüş – 1993

İlk Aşk – 1991

Ateşten Günler – 1987

Yangın – 1984

Metres – 1983

Kartallar Yüksek Uçar – 1983

Yorgun Savaşçı – 1979

Yaşam Kavgası – 1978

Sırça Kümes – 1977

Oynadığı oyunlardan bazıları

Akvaryum

Andromak

Yanlışlıklar Komedyası

Altı Kişi Yazarını Arıyor

Yalancı

Evliliğe Gelince

Tango

Kahvede Şenlik Var

Amadeus

Sırça Kümes

Salıncakta İki Kişi

Maymun Davası

Seneye Bugün

Sanat

İdeal Bir Koca

Çılgın Haftasonu

Bu Adreste Bulunamadı

Taraf Tutmak

Yarım Bardak Su

Gönül Hırsızı

Bana Bunu Yapma

Yönettiği bazı oyunlar

Bana Bunu Yapma – 2009

Gönül Hırsızı : Pierre Chesnot Tiyatro İstanbul – 2006

Amedeus : Peter Shaffer – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003

Taraf Tutmak Ronald Harwood – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003

Terlik “Relativeli Speaking” : Alan Ayckbourn Tiyatro İstanbul – 2001

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi : Oktay Arayıcı – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1998

Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1994

Kedi Oyunu : İstvan Orkeny – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1992

Düdüklüde Kıymalı Bamya : Memet Baydur – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1991

Yangın Yerinde Orkideler : Memet Baydur – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1989

Altı Kişi Yazarını Arıyor : Luigi Pirendello – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1988

Sahibinin Sesi : Sevim Burak – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1985

Deli Dumrul

Jül Sezar

Yelpaze

Görev aldığı bazı TV Dizileri

Kurtlar Vadisi Pusu

Türkiye Üzerine Oynanan Oyunlar

Kartallar Yüksek Uçar

Ateşten Günler

Yorgun Savaşçı

Bir Aşk Uğruna

Beyaz Yalanlar

Seni Yaşatacağım

Aşkımızda Ölüm Var

Rüyalarda Buluşuruz

Aşk ve Gurur

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ