Can Kırıkları, üniversite yıllarında sıkı bir dostluğu paylaşan iki kadının başlarına gelen felaketlerin ardından ayrılan yollarının yıllar sonra yeniden kesişmesini anlatıyordu. Oyuncu kadrosunda Hande Doğandemir ile Funda Eryiğit yer alıyordu. Ancak Can Kırıkları geçen hafta ekran gelen 4. bölümünün ardından ekranlara veda etti. İşte Can Kırıklarına dair detaylar...

CAN KIRIKLARI NEDEN BİTTİ?

Can Kırıkları, Pazartesi akşamlarının klasikleşmiş yapımları karşısında istenilen reyting oranına ulaşamayınca, dizinin final kararı alındı. Can Kırıkları en son geçen hafta 4. bölümüyle ekranlara gelmişti.

CAN KIRIKLARI OYUNCULARI

Can Kırıkları oyuncu kadrosunda; Hande Doğandemir - Leyla Akgün(Doğan), Seçkin Özdemir - Aslan Erçetin, Funda Eryiğit - Zeynep İnan, Alican Yücesoy - Cihan Karadağ, Özgür Çevik - Kerem İnan, Hazar Motan - Hande Tekin, Kemal Uçar - Zeki Sarı, Ecem Özkaya - Aysel Karadağ bulunuyor.

CAN KIRIKLARI DİZİSİ KONUSU

Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

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