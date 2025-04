Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması Can Kültür'ün KAP'ta paylaştığı açıklamaya göre, Tekfen Holding'in mevcut hissedarları Meltem Berker ve Şebnem Berker'in şirket sermayesindeki toplam yüzde 25,23'ünü temsil eden paylarının Can Kültür tarafından devralınmasına yönelik müzakerelere başlandı.

