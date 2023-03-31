Can Oflaz'dan yeni şarkı

'Yan yana Bir Akşamüstü', nakaratı İstanbul'da yazılmaya başlanarak Bodrum'da tamamlanmış bir şarkı. Bodrum'da İskender Paydaş'ın stüdyosunda kayıtları gerçekleşen parçanın aranjörlüğünü Can Oflaz yaparken, müzik direktörlüğünü ise Gürsel Çelik üstlendi.

Şarkının tamamlanması ve kayıt aşamasına gelmesinin üç yıl aldığını belirten Can Oflaz, "Farklı şehirlerde, farklı duyguların harmanı ile ortaya çıkan bir şarkı oldu" dedi.