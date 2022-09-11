Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Can Yaman'ın eski sevgilisi İtalyan spiker Diletta Leotta'dan Barcelona maçı için olay sözler: "Maçı çıplak izleyeceğim!"

Can Yaman’ın eski sevgilisi İtalyan spiker Diletta Leotta açıklamalarıyla ve cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Magazin dünyasında yaptığı her paylaşım olay olan Diletta Leotta'dan çok konuşulacak iddialar gündeme bomba gibi düştü. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bu hafta karşı karşıya gelecek Bayern Münih - Barcelona maçı için yaptığı sıra dışı söylemler dünya futbolunun gündemine oturdu. Diletta Leotta’nın İspanyol temsilcisinin maçı üç farklı kazanması halinde rövanşı çıplak şekilde izleyeceği iddiası ortalığı birbirine kattı.

ABONE OL
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"

    Dünya magazininde geniş çaplı yer tutan İtalyan spiker Diletta Leotta yine çok konuşulacak iddiayla gündeme geldi. Can Yaman ile olan birlikteliği sırasında ülkemizde tanınırlığı artan ve yaptığı cesur paylaşımlarla dillerden düşmeyen ünlü spiker Leotta, bu sefer öyle bir iddiayla gündeme geldi ki ortalık karıştı.  
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"

    Dünya futbolunda önemli bir yere sahip olan UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih ve Barcelona karşı karşıya gelecek.
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"

    Avrupa futbolunda transfer döneminin sona ermesinin ardından tüm takımlar ve taraftarlar, saha içine odaklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2022/23 sezonu, geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla birlikte başlamıştı.
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"

    ERKEN FİNAL GİBİ BİR MAÇ OLACAK

    Devler Ligi'nin C Grubu'nda 13 Eylül Salı günü adeta erken final gibi bir maç oynanacak. Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İspanya La Liga devi Barcelona'yı konuk edecek.
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"

    ORTALIĞI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

    Allianz Arena'da TSİ 22.00'da oynanacak karşılaşma öncesinde İtalyan spiker Diletta Leotta'dan ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi.
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"

    "RÖVANŞI ÇIPLAK İZLEYECEĞİM"

    Ünlü spiker, Barcelona'nın Bayern Münih'i deplasmanda "üç farklı" mağlup etmesi halinde rövanş karşılaşmasını saha kenarında çıplak bir şekilde izleyeceğini ifade etti.
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"

    Leotta'nın bu iddiası sonrasında futbolseverler, sosyal medyada konuyu gündeme taşıdı.
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"
  • Can Yaman'ın Eski Sevgilisi İtalyan Spiker Diletta Leotta'dan Barcelona Maçı İçin Olay Sözler: "Maçı Çıplak İzleyeceğim!"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.