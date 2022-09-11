Dünya magazininde geniş çaplı yer tutan İtalyan spiker Diletta Leotta yine çok konuşulacak iddiayla gündeme geldi. Can Yaman ile olan birlikteliği sırasında ülkemizde tanınırlığı artan ve yaptığı cesur paylaşımlarla dillerden düşmeyen ünlü spiker Leotta, bu sefer öyle bir iddiayla gündeme geldi ki ortalık karıştı.