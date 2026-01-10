Can Yaman serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, ifade ve test işlemlerinin ardından serbest bırakıldı
Giriş: 10.01.2026 - 22:32 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:32
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman gözaltına alınmıştı.
Can Yaman, emniyetteki ifade işlemleri ile uyuşturucu testi için gerekli kan ve saç örneğinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ