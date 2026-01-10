Habertürk
        Can Yaman serbest bırakıldı - Magazin haberleri

        Can Yaman serbest bırakıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, ifade ve test işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

        Giriş: 10.01.2026 - 22:32 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:32
        Can Yaman serbest bırakıldı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman gözaltına alınmıştı.

        Can Yaman, emniyetteki ifade işlemleri ile uyuşturucu testi için gerekli kan ve saç örneğinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

        Gün Başlıyor - 8 Ocak 2026 (Yeni Yargı Paketi Olacak Mı?)

        "İsrail Suriye kırsalına bayrak çekti" Trump, Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı. Türkiye ile Malezya arasında anlaşma imzalandı. Yeni Yargı Paketi olacak mı? Borsada manipülasyon soruşturması. En düşük emekli aylığı toplantısı. Adli emanet soygununda yeni görüntü. ABD'de Kilisede silahlı saldırı. Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu. Özgür Özel'den "İç Cephe" açıklaması. İran'da protestolar aralıksız sürüyor. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

