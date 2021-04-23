Can Yılmaz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilan edildiği 23 Nisan’da doğan kardeşinin çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Yılmaz, paylaşımında, "Sevgili kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Birkaç yıl boyunca, o doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı ama neyse... Nice yılların olsun Cem, öptüm gözlerinden" ifadelerini kullandı.