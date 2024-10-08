Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü
Aliağa'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan "RAZOUK" isimli 100 metre boyundaki kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Karanlık Liman Demir Sahası önlerinde makine arızası meydana geldi.
AA'nın haberine göre; gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "KURTARMA-3" römorkörü refakatinde götürüldüğü Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.