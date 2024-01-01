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        Haberler Gündem Hava Durumu Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

        Çanakkale'de etkili olan yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 06:08 Güncelleme: 01.01.2024 - 06:12
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
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        Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 02.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        DHA'nın haberine göre; Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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