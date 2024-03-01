Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
Yoğun sis nedeniyle dün akşam çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı
Dün akşam saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 18.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
AA'nın haberine göre; sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere yeniden açıldı.