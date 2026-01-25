Habertürk
        Çanakkale Boğazı ulaşıma kapatıldı | Son dakika haberleri

        Çanakkale Boğazı ulaşıma kapatıldı

        Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yapılan duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi

        Giriş: 25.01.2026 - 11:45 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:45
        Çanakkale Boğazı ulaşıma kapatıldı
        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 10.20 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

        DHA'nın haberine göre Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

        Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.

