        Çanakkale'de aranan 159 kişi yakalandı

        Çanakkale'de aranan 159 kişi yakalandı

        İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 60 bin 815 kişi ile 72 bin 416 araç sorgulandı. Çalışmalarda aranması bulunan 119 kişi yakalanırken, 19 araç ele geçirildi. Çeşitli suçlardan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı

        Giriş: 04.03.2026 - 10:56
        Çanakkale'de aranan 159 kişi yakalandı
        Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde farklı suçlardan aranan 159 şüpheli yakalanırken 19 araca ise el konuldu.

        İHA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 60 bin 815 kişi ve 72 bin 416 araç sorgusu gerçekleştirildi.

        Kontrollerde aranması bulunan 119 kişi yakalanırken 19 araç ele geçirildi. 'Basit tehdit' suçundan hakkında 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'borçlunun ödeme şartını ihlal' suçundan hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan hakkında 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'nitelikli emval veren ağaç kesme' suçundan tutuklamaya yönelik cezası bulunan 1 şüpheli, 'hakaret' suçundan hakkında 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hakkında 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, '2863 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 29 şüpheli olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemleri ardından mahkemeye çıkan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

