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Çanakkale'de arazi yangını ahıra sıçradı, 53 koyun öldü

AA

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, ahıra sıçrayan alevler 53 küçükbaş hayvanı öldü

Çanakkale

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, arazide çıkan yangının bir ahıra sıçraması sonucu 53 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Sarpdere köyü mevkisindeki ekili buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının bölgedeki bir ahıra sıçradığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, bir helikopter ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönümlük tarım arazisi ile ahırda hasar oluştu, 53 koyun yanarak telef oldu.

Koyunların sahibi Halil İbrahim Ercan (70),yaptığı açıklamada, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Ercan, yangını çok geç fark ettiğini ifade ederek, "Yangını fark ettim ama hayvanlarımı kurtaramadım. Ahırın içerisinde koyunlarım ve kuzularım vardı, hepsi yandı." diye konuştu.

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