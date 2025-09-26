Habertürk
Habertürk
        Çanakkale'de fırtına! Seferler iptal edildi!

        Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Yapılan açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 09:27 Güncelleme: 26.09.2025 - 09:27
        Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü, fırtına nedeniyle iptal edildi.

        AA'da yer alan habere göre Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.

        Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.

