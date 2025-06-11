Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı suç örgütü çökertildi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığınca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, liderliğini M.K'nın yaptığı suç örgütünün, tekneler aracılığıyla İtalya'ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce, 2 Mayıs-31 Mayıs tarihlerinde İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 376 düzensiz göçmen yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı.

Söz konusu suç örgütünün bu faaliyetlerden yaklaşık 309 milyon 408 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Çanakkale merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars'ta 2 Haziran'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 3 tekne ve 11 araca el konuldu.

Hedef şahıslardan biri olan A.B, Gelibolu'nun Burhanlı köyünde ormanlık alanda, İtalya'ya sevk edilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı.