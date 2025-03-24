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        Haberler Yaşam Çanakkale'de inek, annesi ölen taya annelik yapıyor

        Çanakkale'de inek, annesi ölen taya annelik yapıyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu annesi ölen tayı Nevzat Kaptan'a ait inek emziriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:53
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        İnek, annesi ölen taya annelik yapıyor
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        Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy köyünde yaşayan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan Nevzat Kaptan, otomobil çarpması sonucu ölen atın başında bitkin halde bulunan tayı sahiplendi.

        Kaptan, tayı köydeki ahırına getirdi. Kaptan, bir süre sonra ahırdaki 'Simental' cinsi ineğini tayı emzirdiğini fark etti.

        Tayın annesine bir aracın çarptığını söyleyen Nevzat Kaptan, "Tayı annesinin başında aç ve susuz beklerken gördüm. Alıp ahıra getirdim. Tayı ineklerimden sağdığım sütle besliyordum sonradan ineğin tayı sahiplenip, emzirdiğini gördüm. İneğimiz tayı yavrusu gibi yanından hiç ayırmıyor" dedi.

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        #taya annelik yapan inek
        #Çanakkale
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