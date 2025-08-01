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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı | Son dakika haberleri

        Çanakkale'nin iki ilçesinde kaçak yapılar yıkıldı

        Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde tespit edilen kaçak yapılar yıkıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:06 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:06
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        Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı
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        Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı.

        Temmuz ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Ayvacık ilçesinde 6 adet ve Gelibolu ilçesinde 9 adet olmak üzere toplamda 15 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada yıkımlara aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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        #kaçak yapı yıkımı
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