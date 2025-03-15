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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de "Şehitlere Saygı Mitingi | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de "Şehitlere Saygı Mitingi" düzenledi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Parkı'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla, "Şehitlere Saygı Mitingi" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:23 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:23
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        Çanakkale'de "Şehitlere Saygı Mitingi"
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        Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla, "Şehitlere Saygı Mitingi" düzenlendi.

        Eceabat ilçesindeki Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen mitinge 70 üniversiteden gelen öğrenciler ve TGB üyeleri katıldı.

        TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, burada yaptığı konuşmada, mitingi, "Çanakkale Geçilmez, Türkiye Bölünmez" sloganıyla düzenlediklerini belirterek, bu yıl büyük zaferin 110'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

        Konuşmanın ardından mitinge katılan çeşitli üniversitelerden gelen öğrenci toplulukları, otobüslerle şehitlikleri ziyaret etmek için Eceabat'tan ayrıldı.

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        #yerel haberler
        #Çanakkale Haberleri
        #18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
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