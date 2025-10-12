Habertürk
        Çanakkale'de silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Çanakkale'de silahlı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Giriş: 12.10.2025 - 05:07 Güncelleme: 12.10.2025 - 05:07
        Çanakkale'de silahlı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı
        İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine vücutlarına saçma isabet eden C.D. ve E.A. yaralandı.

        Bu sırada bir evin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki B.N. de çıkan saçmalar sonucu yaralandı.

        Küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Balıkesir'deki bir hastaneye, diğer yaralı 2 kişi ise Ayvacık ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

