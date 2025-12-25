Çanakkale - Gaziantep kaç kilometre, Çanakkale - Gaziantep kaç km, Çanakkale - Gaziantep mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir

Ege’nin serin rüzgârlarından Güneydoğu’nun sıcak atmosferine uzanan Çanakkale – Gaziantep hattı, Türkiye’nin en uzun ve dikkat çeken şehirler arası rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu iki şehir arasında seyahat etmeyi isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtların yazımızda sizler için derledik.

ÇANAKKALE – GAZİANTEP KAÇ KİLOMETRE?

Çanakkale ile Gaziantep arasındaki mesafe, Türkiye’nin batısından güneydoğusuna uzanan uzun bir kara yolunu kapsıyor. Karayolu üzerinden yapılan ölçümlerde iki şehir arasındaki uzaklık yaklaşık 1.050 ila 1.120 kilometre arasında değişiyor. Bu farklılığın temel nedeni, sürücülerin Ege–İç Anadolu hattını mı yoksa Akdeniz üzerinden uzanan güzergâhları mı tercih ettiğine bağlı olarak rotanın uzayıp kısalabilmesi. Özellikle otoyol ağırlıklı ve büyük şehir çevre yollarını kullanan rotalar, mesafeyi daha stabil tutarken; il yolları üzerinden yapılan alternatif güzergâhlar kilometreyi artırabiliyor. Bu nedenle yolculuk öncesi güzergâh seçimi, toplam mesafenin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

ÇANAKKALE – GAZİANTEP MESAFE NE KADAR?

Çanakkale ile Gaziantep arasındaki mesafe yalnızca uzunluğu ile değil, yolculuğun karakteriyle de dikkat çekiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden geçen bu rota, coğrafi olarak oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Ortalama bir kara yolu yolculuğunda mesafe 1.070–1.100 kilometre bandında kabul ediliyor. Bu uzun mesafe, mola planlamasını ve yakıt hesaplamasını da önemli hale getiriyor. Özellikle tek sürücüyle yapılan yolculuklarda, güzergâh üzerindeki dinlenme tesisleri ve büyük şehir geçişleri yolculuğun planlanmasında belirleyici oluyor.