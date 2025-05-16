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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale habereri: Katili, motosikleti takip etti! Zeynep Zan'ı sokak ortasında başından vurdu! | Son dakika haberi! | Son dakika tam dehşet! | Son dakika haberleri

        Ölümcül takip! Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!

        Kadın cinayetlerine korkunç bir olay daha eklendi. Çanakkale'de Uğur Zan adlı cani, boşanma aşamasındaki eşi 25 yaşındaki Zeynep Zan'ı sokak ortasında silahla başından vurarak katletti. Katilin, genç kadının motosikletini kiralık araçla takip edip cinayeti işlediği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:38
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        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
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        Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Uğur Zan (34), motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25), kiralık otomobille takip etti.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikiliden Uğur Zan, yanındaki tabancayla ateş ettiği Zeynep Zan'ı kafasından yaraladı.

        Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

        Ekipler, Zeynep Zan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobille kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan Uğur Zan, sorgulama için emniyete götürüldü.

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        #Uğur Zan
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