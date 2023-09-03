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        ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 02:24 Güncelleme: 03.09.2023 - 02:24
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        ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA  
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        ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesinde H.K., eski eşi Elif Gedik´e (34) çalıştığı markette bıçakla saldırdı. Başka bir markete kaçan Elif Gedik hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise başka bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi H.K. tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale´ye sevk edildi. Olay sonrası gözaltına alına H.K.'nın ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (DHA)Görüntü Dökümü:

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        -Olay anına ait güvenlik kamera kaydı

        -Şüphelinin emniyetten çıkarılmasına ilişkin görüntüler.Haber-Kamera: Serkan İLİK/ BOZCAADA, (Çanakkale), (DHA)

         DHA-Gündem Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

        2023-09-03 02:23:13

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