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        Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamanın süresi uzatıldı

        ÇANAKKALE'niniçmeve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 38´e düşünce belediye, encümen kararıyla su tüketimine getirdiği kısıtlamayı 31 Ekim'e kadar uzattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:26
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        Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamanın süresi uzatıldı
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        Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi, kuraklık nedeniyle yüzde 38'e düştü. Atikhisar Barajı'nda su miktarının azalması üzerine Çanakkale Belediyesi tarafından encümen kararıyla 2 Mart'ta getirilen su kullanımına yönelik kısıtlama kararının geçerliliği, 31 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kentin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyumuzu korumak adına Belediye Encümenince alınan tasarrufa yönelik kararların geçerliliği 31 Ekim 2023 tarihine kadar uzatıldı" denildi.

        'SU KULLANIMININ MİNİMUMA İNDİRİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ'

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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