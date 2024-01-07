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        Çanakkale'de fırtına; ağaç devrildi

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:20
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        Çanakkale'de fırtına; ağaç devrildi
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        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç devrildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından kent genelinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Ezine ilçesinde fırtına nedeniyle cadde kenarındaki bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol, trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç kesilerek kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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