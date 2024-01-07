Çanakkale'de fırtına; ağaç devrildi ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç devrildi.

ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından kent genelinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Ezine ilçesinde fırtına nedeniyle cadde kenarındaki bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol, trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç kesilerek kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.