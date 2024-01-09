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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:47
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu (2)
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        GÖKÇEADAVE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe´den 09.00 ve 15.00 seferleri. Gökçeada´dan saat 07.00, 13.00, 18.00 seferleri yapılamayacak.

        BOĞAZ HATTI GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

        Ayrıca GESTAŞ firması, Çanakkale Boğazı´ndaki olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

        Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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