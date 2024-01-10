Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı (3)

1915ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KAR MANZARASI

Çanakkale'de dün başlayan kar yağışının ardından kent, beyaza büründü. Sahillerdeki beyaz örtü, 1915 Çanakkale Köprüsü ile aynı fotoğraf karesinde birleşince, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı.

Cemhan ŞEN - Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ, (Çanakkale),

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