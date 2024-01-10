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        Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:55
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        Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı (3)
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        1915ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KAR MANZARASI

        Çanakkale'de dün başlayan kar yağışının ardından kent, beyaza büründü. Sahillerdeki beyaz örtü, 1915 Çanakkale Köprüsü ile aynı fotoğraf karesinde birleşince, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı.

        Cemhan ŞEN - Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ, (Çanakkale),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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