Otomobilinde 3 kilo 151 gram skunkla yakalanıp, tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobilinde 3 kilo 151 gram skunk ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobilinde 3 kilo 151 gram skunk ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 16 Ocak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada; 3 kilo 151 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.