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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman'a demir attı

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen Kamerun bayraklı gemi, römorkör eşliğinde götürüldüğü Karanlık Liman bölgesine demir attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:35
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman'a demir attı
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen Kamerun bayraklı gemi, römorkör eşliğinde götürüldüğü Karanlık Liman bölgesine demir attı.

        İzmir´den Rusya´ya giden 123 metre uzunluğundaki Kamerun bayraklı `BALKAN 1´ isimli genel kargo gemisi, sabah saatlerinde Kepez Limanı açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Türkeli römorkörü sevk edildi. Diğer gemi kaptanları ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi, demir attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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