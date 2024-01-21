Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 21.01.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Lapseki'de dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilçenin yüksek kesimlerde bulunan Şahinli, Kocabaşlar, Kırcalar, Beyçayırı, Dumanlı, Karamusalar, Eçialan, Balcılar köylerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Lapseki İlçe Özel İdare ve Karayolları ekipleri, şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle seyir halindeki araçların sorun yaşamaması için iş makineleriyle köy yollarındaki çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

        İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Engin ile Lapseki İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, ekiplerin köy yollarındaki çalışmalarını yerinde inceledi.

        Engin, ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Dumanlı ve Beyçayırı köylerinden kar yağışının başladığı ve yolların kapandığı bilgisinin geldiğini aktardı.

        Bunun üzerine bölgeye sek edilen Lapseki İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Karayolları ekiplerinin, yol açma çalışmalarına gece boyunca devam ettiğini belirten Engin, ilçede şu an kapalı köy yolunun bulunmadığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        İspanya'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        İspanya'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Şişli'de görünmez kaza
        Şişli'de görünmez kaza
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        "Müzik ola aşk ola"
        "Müzik ola aşk ola"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        İki ileri bir geri!
        İki ileri bir geri!
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı hızı 10 knot altındaki gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı hızı 10 knot altındaki gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale açıklarında botları arızalanan 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında botları arızalanan 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (3)
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (3)
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (2) 
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (2) 
        Evreşe Belediyesinde en düşük işçi maaşı 37 bin lira oldu
        Evreşe Belediyesinde en düşük işçi maaşı 37 bin lira oldu
        Çanakkale'de yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi
        Çanakkale'de yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi