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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Kamerun bayraklı "BALKAN-1" adlı kargo gemisi, güvenli bölgeye demirletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:07
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Kamerun bayraklı "BALKAN-1" adlı kargo gemisi, güvenli bölgeye demirletildi.

        Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir'den Rusya'ya seyir halinde olan 123 metre uzunluğunda 4 bin 878 groston ağırlığındaki "BALKAN 1" adlı kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda Kepez Limanı'nın güneyinde makine arızası yaptı.

        Kargo gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "TÜRKELİ" römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a demirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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