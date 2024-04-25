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        Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (3)

        AVUSTRALYALILARINLONE PİNE ANITI'NDA ANMA TÖRENİÇanakkale Kara Savaşı'nın 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine Anıtı'nda anma töreni düzenlendiÇanakkale Kara Savaşı'nın 109'uncu yıl dönümünde Alay Vefa Yürüyüşü ve anma programının ardından, Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda da anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:00
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        Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (3)
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        AVUSTRALYALILARINLONE PİNE ANITI'NDA ANMA TÖRENİ

        Çanakkale Kara Savaşı'nın 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşı’nın 109'uncu yıl dönümünde Alay Vefa Yürüyüşü ve anma programının ardından, Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda da anma töreni düzenlendi. Tören, Avusturalya ve Yeni Zelandalı diplomatik ve askeri yetkililerin anıt ve mezarı ziyareti ile başladı. Törene, Avusturalya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wiston Peters, Avusturalya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve diğer ülkelerin askeri ve diplomatik temsilcileri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi. Tören alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale'nin Eceabat İlçe Kaymakamı Murat Çiçek ve diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Avusturalya'nın milli marşları okundu.

        Yağmur ÖNGÜN/ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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