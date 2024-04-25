Gelibolu Yarımadası'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören yapıldı.

"Anzak Günü" etkinliğinde katılımcılar, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin "Karanga" adı verilen ve "Hoş geldiniz" anlamına gelen seremonisiyle karşılandı. Ağıtla başlayan programda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda Milli Marşı çalındı.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, törende, Türk hükümetinin kendilerine gösterdiği cömertlik ve dostluğa işaret ederek, Gelibolu'da bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın İtilaf Devletleri için zaferle sonuçlanacağı beklenirken kendileri için "cehenneme" dönüştüğünü belirten Peters, savaşta büyük kayıplar verdiklerini hatırlattı. Peters, Gelibolu'daki kayıpların unutulmamasının sağlanması gerektiğini ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak askerleri hakkındaki sözlerinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair de "Anzak Günü"nün önemine değinerek, bunun kendilerine dünyanın öteki ucunda savaşan askerlerin cesaretini hatırlattığını anlattı.