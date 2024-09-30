Polis merkezinin önüne taşan tabanca ve bıçaklı kavgada 14 şüpheli adliyede

ÇANAKKALE'de, alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan, polis merkezinin önüne de taşan 6 kişinin yaralandığı tabanca ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüphelinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, 26 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak nedeniyle husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca, aralarında tartışma çıktı. Tartışma, tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşürken, olay Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nin önüne kadar taştı. Kavgada 3'ü tabancayla, 3'ü de bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.