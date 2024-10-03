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        Şehit uzman çavuşun cenazesi, Çanakkale'de askeri törenle karşılandı (2)

        ŞEHİTUZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in naaşı cenaze aracıyla Yenice ilçesi Aşağıkaraaşık köyündeki baba evine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:43 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:45
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        Şehit uzman çavuşun cenazesi, Çanakkale'de askeri törenle karşılandı (2)
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        ŞEHİTUZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in naaşı cenaze aracıyla Yenice ilçesi Aşağıkaraaşık köyündeki baba evine getirildi. Helallik alındıktan sonra ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit yakınları, gaziler ile askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Cenaze töreni sırasında Burak Geniş'in annesi Meşgure ve babası Basri Geniş, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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