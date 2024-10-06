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        Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

        EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:55
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        Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
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        EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Derem Dairesi’nin merkez üssünü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 52,08 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat15.08'de oldu. Yerin 24,16 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ayvacık'ın Babakale, Kocaköy, Bademli, Koyunevi ve Gülpınar köylerinden hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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