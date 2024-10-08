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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi sürüklendi

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen Komorlar bayraklı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 00:55 Güncelleme: 08.10.2024 - 01:00
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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi sürüklendi
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen Komorlar bayraklı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.

        İzmir’in Aliağa ilçesinden Bulgaristan’a gitmek üzere hareket eden 100 metre uzunluğundaki Komorlar bayraklı ‘RAZOUK’ isimli kuru yük gemisi, akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan kuru yük gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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