Özgür Özel, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti (2)

ÖZEL:HEPİMİZ MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ, BUNDAN ONUR DUYUYORUZ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettikten sonra şehir merkezine geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi önünde vatandaşlara seslendi. Özel, Çanakkale'de Şehitler Abidesi'ne ziyaretin önemini vurgulayarak, "Çanakkale'ye gelince ilk olarak gidip o görevi yapmadan çalışmaya başlamaz Cumhuriyet Halk Partisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 ay boyunca görev yaptığı ve bütün dünyanın onu tanıdığı, Mustafa Kemal açısından son derece önemli, Türkiye tarihi açısından son derece önemli, 18 Mart 1915 Deniz ve 9 Ocak 1916 Kara Zaferlerini kazandığımız 59 bin 408 şehit verdiğimiz ama Çanakkale geçilmez dediğimiz toprak altında koyun koyuna 81 ilden 59 bin 408 evladımızın, atamızın, dedemizin yattığı o abideye gururla gittik. Ve o abide de meçhul askeri gördük. Meçhul askerin, mezarının başında duamızı okuduk. Ve orada bir kez daha Çanakkale'den gururla hatırlatmak isteriz ki dünyanın dört bir yanından paralı askerler olarak gelmiş, dünyanın öbür ucundan kalkmış Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan gelmiş ve burada hayatını kaybeden askerler için 1934’te Anzak Gününde anneler buraya geldi. O gün Gazi Mustafa Kemal onlara hitaben bir mesaj yolladı, okuttu, yayınlattı. O mesajı nasıl bir atanın Cumhuriyeti olduğumuz, nasıl bir Mustafa Kemal'in askerleri olduğumuzu hatırlatmak için bir kez daha tekrar etmek isterim. 'Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklar. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşturlar.' Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e oradan bu mesaj dinleyen anneler 'Madem ki evlatlarımızı bağrına bastın, sen de bizim atamızsın demiştir' Ata'mızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Bundan onur duyuyoruz" dedi.

'İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ARTIK BAŞLATTIK, DURMAKSIZIN YÜRÜYECEĞİZ, DURMAKSIZIN' Siyaset anlayışı gereği kimseye hakaret etmediklerini söyleyen Özel, "Kimseyle lüzumsuz kavgalara tutuşmayız. Çünkü biliriz ki lüzumsuz kavga halka yapılan ihanettir. Lüzumsuz didişmeler dikkati başka yere çekip yoksulluğu, işsizliği unutturan işlerdir. Onun için 81 ilde 973 ilçede bütün milletvekillerimiz, parti meclisimiz, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz 6 ay boyunca büyük bir kampanyayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksulluğu nasıl yöneteceğini değil, yok edeceğini, tarımı nasıl içine düştüğü bu durumdan kurtaracağını, ekonomideki sorunları en kısa vadede toplumun en geniş kesimleri için nasıl çözeceğimizi, Milli Eğitimdeki müfredatından, fiziki şartlara, atanmayan öğretmeninden, tüm sorunlarına kadar nasıl çözeceğimizi tüm Türkiye'de seferberlik halinde, toplantılarla çalışacağız, dinleyeceğiz, anlatacağız ve iktidar yürüyüşümüzü artık başlattık, durmaksızın yürüyeceğiz, durmaksızın" diye konuştu.