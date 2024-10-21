Çanakkale'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Yavaş (37), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Hasan Mert Y. İse gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Türkmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Bayramiç'ten Çanakkale yönüne giden Hasan Mert Y.'in kulandığı 34 U 7533 plakalı otomobil, bir süt firmasına ait işletmeden çıkan Mehmet Yavaş yönetimindeki 17 TP 364 plakalı motosiklete çarptı. Mehmet Yavaş ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yavaş, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yavaş, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.