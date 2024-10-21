Annenin öldüğü, doçent kızının yaralandığı kazada sürücü tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Şule İrkin'e (69) çarpıp ölümüne, yanındaki kızı Doç.
ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Şule İrkin'e (69) çarpıp ölümüne, yanındaki kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin'in (41) ise yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü S.D. tutuklandı.
Kaza, 19 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. S.D.'nin kullandığı 23 UU 836 plakalı otomobil, pazar alışverişinden dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Şule İrkin ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı olan kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin’e çarptı. Kazada, anne-kız ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yaralılar, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şule İrkin doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.D. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Öte yandan hastanede tedavisi süren Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
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