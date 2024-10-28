Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiği, orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alındığı belirtildi. Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında giriş yasağının 30 Kasım’a uzatılmasına karar verildi.

ÇANAKKALE Valiliği tarafından alınan kararla, ormanlara görevliler dışında giriş yasağı 15 Eylül’den 30 Kasım’a kadar uzatıldı.

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