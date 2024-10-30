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        Çanakkale Savaşları'nın kahraman subaylarının torunları, öğrencilerle buluştu

        ÇANAKKALESavaşları'nda görev alan kahraman subaylarının torunları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde öğrencilerle bir araya gelerek, dedelerinin hikayelerini anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:22
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        Çanakkale Savaşları'nın kahraman subaylarının torunları, öğrencilerle buluştu
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        ÇANAKKALESavaşları'nda görev alan kahraman subaylarının torunları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde öğrencilerle bir araya gelerek, dedelerinin hikayelerini anlattı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın desteğiyle Çanakkale Savaşları'nda görev alan kahraman subaylarının torunları, öğrencilerle bir araya geldi. 'Ahde Vefa Sohbetleri 2' başlıklı panel, Troya Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tarihçileri, akademisyenler, öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

        DEDELERİNİN HİKAYELERİNİ ANLATTILAR

        ÇOMÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Askeri Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Murat Karataş moderatörlüğündeki programda; Çanakkale Savaşları'ndan görev almış 11'inci Tümen 33'üncü Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe, 3'üncü Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Bey'in torunu Hasan İnsel, 19'uncu Tümen 57'nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman, Anafartalar Grup Kurmay Başkanı Yarbay İzzetin Bey'in torunu İzzedin Çalışlar, 9'uncu Tümen, 27'inci Alay Komutanı Binbaşı Halis Bey'in torunu Serdar Halis Ataksor, 8'inci Tümen Komutanı Yarbay Mehmet Nuri Bey'in torunu Yasemin Conker, dedelerinin Çanakkale Savaşları'ndaki hikayelerini anlattı.

        'AMACIM DEDEMİ YAŞATMAK, ONU TANITMAK'

        27'nci Alay Komutanı Binbaşı Halis Bey'in torunu olduğunu söyleyen Serdar Halis Ataksor, "Çanakkale Muharebeleri'nin 109'uncu yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu dönemde ÇOMÜ'nün ev sahipliğinde bir etkinlik düzenlendi. Burada amacım, dedemi yaşatmak, onu tanıtmak. Onun muharebe alanında yaşadıklarını gelecek nesillere aktarabilmektir. Dedem vefat ettiğinde babam, 7 yaşındaydı. Dedemi görmedim. Şu an dedemden torununa kadar gelen muhtelif evrakları, muharebelerde kullandığı dürbün, şahsi eşyaları kaldı. Zaman zaman sergiler açarak, belgesellere yardımcı olarak, danışmanlık yaparak kendisini tanıtmak için çaba sarf ediyorum. Benden sonra da büyük dedesini tanıtmak üzere oğlum bu bayrağı devralacak" dedi.

        'ÜZERİME DÜŞEN BU GÖREVİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

        57'nci Alay Kumandanı şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu olduğunu söyleyen Hüseyin Avni Tanman da "Burada olmaktan onur duyuyorum. Ahde Vefa Toplantısı'nın 2'ncisini düzenliyoruz. 2021 senesinde ailemden bana kalan evraklarla şehit dedemin hatıralarını yaşatmak ve topluma tanımak için bir kitap hazırladım. O kitap sayesinde hem kendisinin ailevi yönünü hem de askeri yönünü bütün topluma anlatmak imkanı buldum. Bu şekilde yaptığımız sohbetlerle de üzerime düşen bu görevi yapmaya devam edeceğim. Hepimizin bildiği gibi şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey hem Çanakkale Savaşları'nın hem de tarihimizin çok önemli bir figürüdür. 13 Ağustos 1915 tarihinde Edirne Sırtı Karargahı'nda şehit düştü. Kabri de orada. 25 Nisan sabahı Anzak çıkarmasıyla başlayan işgale karşı direnen ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19'uncu Tümen ile birlikte düşmana karşı ilk saldırıyı gerçekleştirip, düşmanı süren 27'nci Alay ile birlikte 57'nci Alay'dır" diye konuştu.

        'İKİ KARDEŞ BİRDEN ŞEHİT VEREN TEK AİLEYİZ'

        33'üncü Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe ise "Sadece Binbaşı Ali Faik Bey değil, aynı zamanda kardeşi Teğmen Mehmet Fevzi Efendi de Çanakkale şehidi. 2 kardeş birden şehit veren tek aileyiz. Her gün aslında dedelerimize ahde vefayı gösteriyoruz. Amacımız, burada öğrencilere halkımıza özellikle de ilgili kurumlara daha özenli bir şekilde şehit ve gazilerimize ahde vefa nasıl gösteririz onun örneklerini verebilmek" dedi.

        'ÜNİVERSİTEMİZ, DOĞRU VE GÜZEL BİR İŞE İMZA ATTI'

        Çanakkale'de çok anlamlı bir gün yaşandığına dikkati çeken Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi: "Şu an Çanakkale destanını yazan kahraman subaylarının torunlarını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemizde misafir ediyoruz. Dün o kahramanlık diyarı toprakları, Çanakkale Tarihi Alan'ı ziyaret ettiler. Dedelerinin büyük işleri başardığı, Çanakkale'yi geçilmez yaptığı toprakları gezme, görme tekrar o ruhu hissetme imkanı sahip oldular. Bugün de tecrübelerini hissettiklerini, ailelerinin yaşamış olduğu o büyük tecrübeleri bugün burada öğrencilere anlatacaklar. Çok heyecanlıyız. 'Ahde Vefa' başlığı altında çok güzel bir program oldu. Gerek Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımız gerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemiz, doğru ve güzel bir işe imza attı. Çanakkale'deki kahramanlığı da kahramanları da unutturmayacağız. Çünkü o topraklar, Çanakkale ruhunun doğduğu topraklar. O topraklar Cumhuriyeti'mize giden yolun başladığı, milletimizin küllerinden adeta yeniden doğduğu, Türk milletinin kendine geldiği topraklar. Onun önde giden kahramanları, o büyük subayların torunları bizlerle beraber" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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