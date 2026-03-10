Çanakkale'de Çeltik Komisyonu toplandı
Çanakkale'de Çeltik Komisyonu toplantı gerçekleştirdi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, DSİ 252. Şube Müdürü Serdar Kurt, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver ile ilgili müdürlüklerin şube müdürleri ve Çeltik Komisyonu üyeleri katıldı.
Toplantıda, 2026 yılı çeltik üretim alanlarının durumu ve yürütülecek çalışmalar ile gündemde yer alan diğer hususlar görüşüldü.
